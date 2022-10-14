Події

07:32 14.10.2022

ЗС України за добу відбили ворожі атаки у напрямку дев'яти населених пунктів

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ЗС України за добу відбили ворожі атаки у напрямку дев'яти населених пунктів

Збройні сили України минулої доби відбили ворожі атаки у напрямку дев'яти населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок", - сказано у п'ятничному ранковому зведенні.

Разом із тим, окупанти не припиняють завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільним об'єктам. Минулої доби постраждали населені пункти Броди, Наливайківка Київської області, Миколаїв і Нікополь.

Противник використовував крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

Зазначається, що за добу окупанти завдали 2 ракетні та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця Сумської області та Миколаївка Чернігівської області;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка;

на краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.  Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Часів Яр та Опитне;

на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної  артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське, Первомайське, Золота Нива.

На новопавлівському та запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Комишуваха.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Безпосередньо від вогню окупантів постраждали Нікополь та Вищетарасівка.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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