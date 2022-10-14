РФ збільшила чисельність о/с військ в Енергодарі, посилила режимні заходи в Мелітополі, а в Криму вербує іноземних найманців

РФ збільшила чисельність о/с військ в Енергодарі (Запорізька обл.), посилила режимні заходи в Мелітополі, а в Криму вербує іноземних найманців.

Як повідомляє Генеральний штаб України, в Енергодарі 10-11 жовтня було наголошено на збільшенні особового складу російських окупаційних військ на території атомної електростанції. За наявною інформацією, окупанти використовують станцію як базу для розміщення особового складу у зв'язку з тим, що об'єкт не обстрілюється.

Крім того, противник посилив режимні заходи, зокрема, на блокпостах навколо Мелітополя для ретельних обшуків, разом зі звичайними військовослужбовцями перебувають представники ФСБ.

Також для поповнення втрат у живій силі російське військове керівництво не припиняє практики вербування найманців. Зокрема і громадян інших країн.

"Стало відомо про прибуття 9 жовтня цього року на тимчасово окуповану територію АР Крим близько чотирьохсот бойовиків-іноземців. Надалі їх планують залучити до бойових дій на території України", - зазначили у ранковому зведенні Генштабу в п'ятницю.

Водночас у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю (РФ – ІФ-У) призупинено відправлення відмобілізованих до навчальних центрів збройних сил Російської Федерації до 1 листопада. "Ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу", - наголосили у зведенні.