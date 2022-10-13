Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

Російські окупанти за поточну добу завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів по території України та здійснили 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в четвер.

"Ворог продовжує вражати критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти України. Зокрема, постраждали об'єкти та мирні громадяни населених пунктів Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах сіл Атинське та Велика Рибиця;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах сіл Гряниківка, Гатище та Стрілеча;

на краматорському напрямку – з танків та артилерії різних типів, уздовж усієї лінії зіткнення, зокрема в районах сіл Білогорівка, Терни та Ямполівка;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Бахмута, Бахмутського, Зеленопілля, Соледара, Майорська, Іванграда та Яковлівки;

на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії у районах Мар'їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Ниви.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали населених пунктів Степногірськ, Оріхів та Комишуваха.

На південнобузькому напрямку з реактивних систем залпового вогню було обстріляно м. Нікополь Дніпропетровської області.

"Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території Республіки Білорусь", - йдеться у зведенні.