Події

14:47 13.10.2022

Росія може завдати удару по українській ГТС і зажадати включити "Північний потік-2" - Зеленський

1 хв читати
Росія може завдати удару по українській ГТС і зажадати включити "Північний потік-2" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі й вимагати від Європи запустити "Північний потік-2".

"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково, що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС", - сказав він в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF, оприлюдненому у четвер.

"Він (Путін - ІФ-У) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ - ІФ-У), нам треба запустити "Північний потік-2", інакше Європа залишиться без газу через Україну", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, "наразі потрібна позиція, якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи, ми "Північний потік-2" не запустимо і санкцій не знімемо".

Теги: #гтс #північний_потік_2 #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 13.10.2022
Зеленський про резолюцію ПАРЄ щодо визнання РФ терористичним режимом: Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче

Зеленський про резолюцію ПАРЄ щодо визнання РФ терористичним режимом: Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче

16:11 13.10.2022
iPhone-дипломатія допомагала мені дуже сильно в перші дні війни - Зеленський

iPhone-дипломатія допомагала мені дуже сильно в перші дні війни - Зеленський

14:06 13.10.2022
Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

12:26 13.10.2022
Зеленський у відповідь на петицію доручив Кабміну розглянути питання скасування безвізового режиму з Білоруссю

Зеленський у відповідь на петицію доручив Кабміну розглянути питання скасування безвізового режиму з Білоруссю

11:20 13.10.2022
ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка визнає Росію "державою-терористом" - Зеленський

ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка визнає Росію "державою-терористом" - Зеленський

09:33 13.10.2022
11-річний хлопчик провів під завалами зруйнованого в Миколаєві будинку 6 годин, йому надають допомогу - Зеленський

11-річний хлопчик провів під завалами зруйнованого в Миколаєві будинку 6 годин, йому надають допомогу - Зеленський

06:43 13.10.2022
Зеленський привітав резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України

Зеленський привітав резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України

06:41 13.10.2022
Зеленський подякував за скорочення споживання електроенергії в пікові години

Зеленський подякував за скорочення споживання електроенергії в пікові години

21:54 12.10.2022
Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ

Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ

19:05 12.10.2022
Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, енергетикам, працівникам комунальних служб за оперативне відновлення інфраструктури

Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, енергетикам, працівникам комунальних служб за оперативне відновлення інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

"Щит європейського неба" створюватимуть через спільні закупівлі 14 країнами НАТО засобів ППО та ПРО

iPhone-дипломатія допомагала мені дуже сильно в перші дні війни - Зеленський

У командуванні ПС ЗСУ підтвердили падіння українського літака Су-24М на Полтавщині

Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

ОСТАННЄ

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

"Щит європейського неба" створюватимуть через спільні закупівлі 14 країнами НАТО засобів ППО та ПРО

Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні

ДБР з'ясовує причини падіння військового літака на Вінниччині

Повідомлено про підозру жителю Херсону, який очолив незаконно створену філію російського банку

Кулеба: Резолюція ГА ООН показала, що Україну підтримали не лише євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня

У командуванні ПС ЗСУ підтвердили падіння українського літака Су-24М на Полтавщині

ПАРЄ визнала режим Путіна в Росії терористичним

Міносвіти не має інформації про кількість шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Німеччина передала Україні 16 САУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА