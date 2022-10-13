Росія може завдати удару по українській ГТС і зажадати включити "Північний потік-2" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі й вимагати від Європи запустити "Північний потік-2".

"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково, що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС", - сказав він в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF, оприлюдненому у четвер.

"Він (Путін - ІФ-У) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ - ІФ-У), нам треба запустити "Північний потік-2", інакше Європа залишиться без газу через Україну", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, "наразі потрібна позиція, якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи, ми "Північний потік-2" не запустимо і санкцій не знімемо".