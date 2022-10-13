Міносвіти не має інформації про кількість шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Міністерство освіти і науки України не володіє інформацією про кількість закладів загальної середньої та дошкільної освіти, які мають укриття, адаптовані для захисту від можливого ядерного удару або його наслідків.

"Питання організації обліку фонду захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої та дошкільної освіти належить до компетенції місцевих державних адміністрацій", - ідеться у відповіді Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна" щодо кількості шкіл та дитячих садків, які мають укриття, адаптовані для захисту від можливого ядерного удару чи його наслідків.

Агентство також поцікавилося, скільки закладів вищої освіти мають такі укриття.

На це Міносвіти повідомило, що на обліку відомства перебувають захисні споруди цивільного захисту державної форми власності, що належать до сфери управління міністерства (заклади професійної перед вищою, вищої та професійної освіти).

Зокрема, станом на 1 лютого 2022 року на обліку Міносвіти перебували 238 укриттів (сховища – 49 та протирадіаційні укриття – 189).

Під сховищами мається на увазі герметична споруда для захисту людей, в якій протягом деякого часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають унаслідок надзвичайної ситуації, військових (бойових) дій та терористичних актів (забезпечує захист від засобів масового ураження (ядерної, хімічної, біологічної, бактеріологічної зброї), звичайної зброї (стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб, гранат).

Під протирадіаційними укриттями мається на увазі негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого випромінювання у разі радіоактивного забруднення місцевості та дій звичайних засобів ураження (забезпечує захист від іонізуючого (радіоактивного) випромінювання внаслідок радіаційних аварій, звичайної зброї (стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб, гранат).