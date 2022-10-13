Кількість жертв у результаті розстрілу евакуаційної колони на Харківщині збільшилася до 25 людей

Прокурори Харківської обласної прокуратури разом зі слідчими СБУ та поліцією під час додаткового огляду обстріляної колони автомобілів у Харківській області виявили тіло ще однієї загиблої, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25 жертву - 75-річну жінку. За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 м і померла в посадці. Тіло загиблої спрямоване на проведення судово-медичної експертизи. Робота прокурорів і слідчих ускладнена постійними обстрілами", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Правоохоронці вилучили фрагменти тіл загиблих, щоб ідентифікувати їх за допомогою ДНК-експертиз, що може призвести до збільшення кількості жертв. Також вживаються заходи щодо вилучення автомобілів для проведення комплексних експертиз.

Як повідомлялося, 1 жовтня поблизу с. Курилівка, у так званій сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області було знайдено цивільну евакуаційну колону з шести старих легковиків та однієї вантажівки "ГАЗель", яка була розстріляна окупантами 25 вересня. Внаслідок обстрілу загинули 24 особи, зокрема 13 дітей і вагітна жінка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Його розслідує СБУ під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури.