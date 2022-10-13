У результаті обстрілу Нікополя постраждала людина

Унаслідок ворожого нічного обстрілу Нікополя отримав поранення 59-річний чоловік, він перебуває у лікарні у тяжкому стані, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська всю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією. Найбільше постраждав Нікополь. (…) У місті понівечено понад 30 багатоповерхових і приватних будинків, газопроводи та лінії електропередач. Понад 2000 сімей залишилися без світла" – написав Резніченко у телеграм-каналі у четвер уранці.

Крім цього, ворожі снаряди прилетіли до лікарні, дитячого садка, краєзнавчого музею, собору, магазинів, ринку, фабрики та пошти.

У Марганецькій громаді постраждалих немає, масштаби руйнувань з'ясовуються.