Події

07:35 13.10.2022

У результаті обстрілу Нікополя постраждала людина

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У результаті обстрілу Нікополя постраждала людина

Унаслідок ворожого нічного обстрілу Нікополя отримав поранення 59-річний чоловік, він перебуває у лікарні у тяжкому стані, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська всю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією. Найбільше постраждав Нікополь. (…) У місті понівечено понад 30 багатоповерхових і приватних будинків, газопроводи та лінії електропередач. Понад 2000 сімей залишилися без світла" – написав Резніченко у телеграм-каналі у четвер уранці.

Крім цього, ворожі снаряди прилетіли до лікарні, дитячого садка, краєзнавчого музею, собору, магазинів, ринку, фабрики та пошти.

У Марганецькій громаді постраждалих немає, масштаби руйнувань з'ясовуються.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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