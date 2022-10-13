На окремих напрямках ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва про тимчасове припинення наступу

На окремих напрямках бойових дій підрозділи окупантів почали отримувати розпорядження від вищого керівництва про тимчасове припинення наступальних дій через вкрай низький морально-психологічний стан, численні дезертирства серед мобілізованих та невиконання бойових наказів, повідомляє Генеральний штаб.

"За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області, наші підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні. В Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника склали до 150 осіб вбитими", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці у четвер уранці.

Крім того, відомо, що ворожа ремонтна база поблизу населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до 30 одиниць пошкодженої броньованої техніки, придатної для цього.