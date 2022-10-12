Події

22:10 12.10.2022

На Ramstein-6 були представлені результати зусиль України щодо забезпечення контролю над одержаною від партнерів зброєю

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На Ramstein-6 були представлені результати зусиль України щодо забезпечення контролю над одержаною від партнерів зброєю

На Ramstein-6 представили результати зусиль України щодо забезпечення контролю над одержаною від міжнародних партнерів зброєю, програма LOGFAS, поряд із іншими інструментами, вже працює, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми представили учасникам Ramstein-6 результати наших зусиль щодо забезпечення контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів. Програма LOGFAS поряд з іншими інструментами вже працює. Безпрецедентний рівень довіри утримує нас на прямому шляху до перемоги", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #контроль #зброя #ramstein

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