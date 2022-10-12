Сили оборони України успішно відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

Зазначається, що авіація Сил оборони завдала 27 ударів, у результаті чого підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БПЛА та 4 вертольоти ворога.

"Ракетні війська та артилерія вразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 4 боєприпаси", - йдеться у повідомленні Генштабу, оприлюдненому в середу.

У відомстві додають, що в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕБ й інші військові цілі.