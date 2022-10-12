Події

17:44 12.10.2022

У Чернівцях затримано адвоката, який продавав передані для ЗСУ автомобілі

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У Чернівцях затримано адвоката, який продавав передані для ЗСУ автомобілі

У Чернівцях правоохоронці затримали адвоката, який продавав передані для української армії автомобілі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, адвокат налагодив механізм збуту легкових автомобілів, що ввозяться на територію України як гумдопомога. Його викрито на продажу чотирьох транспортних засобів, які призначалися для ЗСУ, на загальну суму майже $14 тис.", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у середу.

За інформацією прокуратури, правоохоронці затримали чоловіка у Чернівцях під час отримання обумовлених коштів за останні два автомобілі у $7 тис. 300.

"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #прокуратура #шахрайство #чернівці

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