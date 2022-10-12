У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH2000 та MARSII - Міноборони Німеччини

У найближчі кілька тижнів Німеччина передасть Україні більше самохідних артилерійських установок PzH2000 та реактивних систем залпового вогню MARSII, повідомило Міністерство оборони Німеччини.

"Зустріч у форматі Ramstein в особливий час: російські ракетні обстріли й часткова мобілізація, імітація референдуму, український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH2000 та MARSII", - йдеться в повідомленні Міноборони у твіттері.