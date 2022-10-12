Події

11:58 12.10.2022

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

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СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

Служба безпеки України викрила керуючого однією з єпархій УПЦ (МП) у Вінницькій області, який виправдовував агресію Росії та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

"В рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці, слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику кремля та схвалював дії РФ", - ідеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у середу.

За інформацією СБУ, митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

"Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу", - зазначається у повідомленні.

У СБУ інформують, що у межах кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) Кримінального кодексу України вирішують питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

За інформацією ЗМІ, у вівторок на Вінниччині були обшуки у митрополита УПЦ(МП) Іонафана (Єлецьких).

Теги: #сбу #упц_мп #митрополит

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