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10:21 12.10.2022

Окупанти втратили за добу в Україні майже 270 військових, 11 артсистем та 15 безпілотників – Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні майже 270 військових, 11 артсистем та 15 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили майже 270 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 12 жовтня становлять орієнтовно 63 тис. 380 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу", - повідомили у Генштабі.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні танк та 19 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2505 та 5181 одиницю відповідно.

За добу в Україні було знищено 11 артилерійських систем окупантів, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони та 11 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами). Збито 15 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника і 20 крилатих ракет.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1 507 артсистем, 355 РСЗВ, 182 засоби ППО, 3 927 автомобілів та автоцистерн, 136 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 268 літаків та 235 вертольотів, збито 1 129 безпілотників та 315 крилатих ракет.

"Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та авдіївському напрямках", - ідеться у зведенні.

Теги: #рф #війна #втрати

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