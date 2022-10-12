Події

09:53 12.10.2022

У Чугуєві викрито колабораціоніста-навідника

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Жителю Чугуєва Харківської області, який допомагав російській агентурі у провадженні вибухової діяльності проти України, повідомлено про підозру за фактом готування державної зради, скоєної в умовах воєнного стану (ч.1 ст.14, ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України), повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у середу.

"Він дізнавався у місцевих мешканців та своїх знайомих, маскуючи це під звичайну розмову, про розташування ЗСУ на Харківщині. Найголовнішою його задачею було встановлення місцезнаходження іноземної військової техніки, насамперед ракетних систем HIMARS. Після отримання інформації чоловік залишав на картах необхідні позначки для подальшої передачі російському куратору", - йдеться у повідомленні.

За співпрацю окупанти обіцяли йому високу посаду у разі, якщо область була б повністю окупована військовими країни-агресора, зазначили у відомстві.

Зловмисника затримано, він наразі перебуває під вартою.

Теги: #навідник

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