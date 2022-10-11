ДТЕК обіцяє Києву та області відключення електроенергії за графіком періодами не більше чотирьох годин

Оператори систем розподілу електроенергії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "ДТЕК Київські електромережі" розробили графіки почергового електропостачання для стабілізації енергосистеми у разі екстрених ситуацій, повідомили компанії у своїх соцмережах.

Згідно з релізом "ДТЕК Київські регіональні електромережі", всі споживачі Київської області поділені на дві черги: 1 черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00, 2 черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00.

У столиці відключення передбачаються трьома чергами: 1 черга – 8.00-12.00, 20.00-24.00, 2 черга – 12.00-16.00, 3 черга – 16.00-20.00.

Як повідомляється у фейсбуці "ДТЕК Київських електромереж", із 18.30 було обмежено частину споживачів 3-ї черги.

У компаніях пояснили, що відключення здійснюються через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в результаті російських ударів, щоб запобігти масштабним відключенням та забезпечити світлом усіх мешканців Києва та області.

При цьому там наголосили, що відключення будуть проводитися лише у разі гострої необхідності за розпорядженням оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

У компаніях закликали споживачів стежити за графіками відключень на їхніх сайтах та в соцмережах, щоб планувати свою життєдіяльність.

Там також звернули увагу, що якщо населений пункт чи вулиця повторюються у кількох чергах, це означає, що відключення стосуватиметься різних вулиць чи будинків.

"При цьому тривалість відключення вулиці або будинку не перевищуватиме 4 годин", - наголосили в компаніях.

Якщо енергосистема матиме подальшу потребу в стабілізації енергетики, відключатимуть наступну чергу, роз'яснили в ДТЕК.

Крім того, клієнтів попросили не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.