Події

19:08 11.10.2022

Енергопостачання після обстрілів військами агресора повернули до 3,8 тис. населених пунктів

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Енергопостачання після обстрілів військами агресора повернули до 3,8 тис. населених пунктів

Після вчорашнього ракетного обстрілу з боку Росії станом на сьогодні вже вдалося повністю відновити енергопостачання у 12 областях, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій агентству "Інтерфакс-Україна".

"Менш ніж за добу наші рятувальники, енергетики та працівники комунальних підприємств повернули електроенергію до понад 3,8 тис. населених пунктів. Центральна та місцева влада активно працюють та координують свою роботу щодо якнайшвидшого відновлення інфраструктури у всій Україні. Особисто перебуваю на постійному зв'язку з керівниками регіонів та громад. Усі питання вирішуємо максимально оперативно - ми відновимо все зруйноване", - наводить слова глави Мінрегіону Олексія Чернишова пресслужба відомства.

За даними міністерства, загалом в Україні пошкоджено 132 об'єкти, з них понад 20 об'єктів енергетичної інфраструктури. Знеструмленими залишаються понад 100 населених пунктів, де продовжуються активні відновлювальні роботи.

Теги: #війна #енергопостачання

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