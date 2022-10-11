Порошенко на зустрічі з послом США закликав збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом США в Україні Бріджит Брінк у Києві, у парку Шевченка. Куди напередодні влучила російська ракета, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Важлива зустріч із послом США Бріджит Брінк і, як завжди, вдумливий обмін думками. На місці розстріляного російськими нелюдами дитячого майданчика не потрібно навіть додаткових аргументів для надання Україні більше зброї та підтримки", - заявив Порошенко за підсумками зустрічі.

Він зазначив, що євроатлантична інтеграція України є одним із чинників встановлення миру.

"Захист нашого неба й моря та звільнення нашої землі, пекельні санкції агресору, допомога Україні та інтеграція в ЄС та НАТО - все це і є шлях до миру та наша формула перемоги", - наголосив Порошенко.