ЗСУ за 10 жовтня збили 43 ворожі ракети різних типів, за ранок вівторка - 12 крилатих ракет - спікер командування Повітряних сил

По території України за понеділок, 10 жовтня, російські війська випустили 83 ракети різних типів та десятки БПЛА.

"За вчорашній день було випущено 83 ракети, десятки БПЛА. Більшість ракет було знищено протиповітряною обороною - 43 ракети різних типів, зокрема крилаті ракети. Також знищено 26 дронів-камікадзе... Сьогодні (у вівторок – ІФ-У) ворог продовжив атакувати Україну і з ночі до 5:30 атакував дронами-камікадзе. Вісім шахід-136 знищено на півдні країни в Одеській та Миколаївській областях силами Повітряного командування "Південь", - повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у вівторок.

За його словами, вже з 7.00 вівторка Україну атакує стратегічна авіація противника крилатими ракетами великої дальності. Випущені 12 крилатих ракет були перехоплені та збиті на півдні України, ще дві – у центрі.

Як зазначив Ігнат, на озброєнні РФ є БПЛА різних типів - розвіддрони, ударні дрони та дрони-камікадзе.

"Якщо йдеться про дрони-камікадзе, які, на думку деяких, мали б замінити крилаті ракети...Але так не буває. Це зовсім інший тип боєприпасів, удесятеро менший за потужністю та швидкістю: може йтися про сотні, близько 300". Це ті, що могли "влізти" в літаки, якими їх перевезли. Ймовірно, є ще варіант перевезення їх з Ірану автомобільним транспортом", - сказав він.

Ігнат також зазначив, що варто очікувати подальших ударів Росією по всій території України із застосуванням високоточного озброєння.