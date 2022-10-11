Україна повернула тіла ще 62 загиблих воїнів, зокрема з Оленівки – Мінреінтеграції

Тіла 62 українських захисників повернуто в межах чергової операції, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок.

"Відбулася чергова передача: додому повернули 62 полеглих героїв", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що переговори були надважкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути українських воїнів, зокрема бійців із багатостраждальної Оленівки.