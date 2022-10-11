Російські окупанти у вівторок уранці запустили по Україні щонайменше 4 ракети, усі вони були збиті ЗСУ – речник Командування ПС ЗСУ

Російські окупанти вранці у вівторок випустили по Україні щонайменше чотири ракети, які успішно збила українська протиповітряна оборона, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"З 7-ї ранку були запуски ракет. Як мінімум чотири ракети було запущено зі стратегічної авіації, і маємо інформацію, що наразі чотири ракети вже знищено", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, для знищення зазначених ракет ЗСУ використали авіацію, зенітно-ракетні війська та переносні зенітно-ракетні комплекси.

Ігнат також додав, що повітряна тривога зберігатиметься у зв'язку з отриманням інформації про нову хвилю запусків російськими окупантами ракет по Україні. "Ворог продовжує атакувати. Зберігайте спокій, бережіть своїх рідних і йдіть в укриття", - підсумував речник командування ПС ЗСУ.