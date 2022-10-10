Зеленський поінформував президента Анголи про терористичні ракетні обстріли України

Президент України Володимир Зеленський поінформував президента Анголи Жуана Лоренсу про терористичні ракетні обстріли України з боку РФ.

"Провів телефонну розмову з президентом Анголи Жуаном Лоренсу. Поінформував про терористичні ракетні обстріли України з боку РФ. Обговорили важливі питання взаємодії в рамках ООН. Світ має займати чітку і жорстку позицію щодо російської агресії. Працюємо над цим далі!", - написав він у твіттері.