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18:34 10.10.2022

Порошенко закликав дати Україні членство в НАТО, викинути РФ із ООН та визнати її спонсором тероризму

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Порошенко закликав дати Україні членство в НАТО, викинути РФ із ООН та визнати її спонсором тероризму

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі CNN закликав світ негайно виключити РФ із ООН та визнати її державою-спонсором тероризму.

Як повідомляється на сайті політсили у понеділок, політик також зазначив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії зенітні системи, системи протиракетної та протиповітряної оборони, протидронові засоби та іншу потужну зброю. Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство у НАТО.

"Це не удари по Києву, це удари проти всього вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто Росії, а й Білорусі, з території якої ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки Росія застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних в центрі міста, де немає жодного військового об’єкта", – зазначив Порошенко, перебуваючи у столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару.

"Ми повинні бути надзвичайно рішучими. Сьогодні – позачергова сесія Організації Об’єднаних Націй, і нам обов’язково потрібно запустити процес, щоб викинути Росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію", – сказав політик.

"По-друге, 12 жовтня у нас буде зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, ми повинні перейменувати її в антипутінську коаліцію. Потрібно терміново поставити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну", – додав він.

"І по-третє, сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати Росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом", – резюмував Порошенко.

Теги: #порошенко #заклик

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