Події

18:26 10.10.2022

США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини – Зеленський після зустрічі з Брінк

1 хв читати
США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини – Зеленський після зустрічі з Брінк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.

"Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч із послом США Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом. Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в нашій країні. Вдячний за підтримку!" - написав він у понеділок у телеграм-каналі.

Теги: #сша #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 10.10.2022
Зеленський розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду та НБУ

Зеленський розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду та НБУ

20:18 10.10.2022
США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

19:34 10.10.2022
Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

17:39 10.10.2022
Зеленський обговорив із Трасс посилення тиску на Росію

Зеленський обговорив із Трасс посилення тиску на Росію

14:15 10.10.2022
Зеленський: Єдиний фундамент миру - визволення всієї нашої землі

Зеленський: Єдиний фундамент миру - визволення всієї нашої землі

13:31 10.10.2022
Посольство США знову закликає своїх громадян залишити Україну

Посольство США знову закликає своїх громадян залишити Україну

12:07 10.10.2022
Зеленський виступить на терміновому засіданні G7

Зеленський виступить на терміновому засіданні G7

11:29 10.10.2022
Зеленський: У терористів дві мішені – енергооб'єкти та люди

Зеленський: У терористів дві мішені – енергооб'єкти та люди

07:09 10.10.2022
США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони

США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони

07:02 10.10.2022
Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів

Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Посольство США в Україні продовжує працювати

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

ОСТАННЄ

Після ракетної атаки на Дніпропетровську область до поліції звернулися 270 постраждалих

У Херсонській області обстрілами окупантів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП і техніку, є поранені

Енергопостачання Харківської області відновлено, в облцентрі частково знеструмлено один район

Зеленський поінформував президента Анголи про терористичні ракетні обстріли України

Окупанти облаштовують військові госпіталі у дитячих лікарнях і розміщують військових у чинних школах

Окупанти атакують північні області та Київ дронами-камікадзе

Сили оборони завдали ударів по 6 місцях скупчення окупантів та їх техніки, відбито атаку на 5 напрямках

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Садовий: Електропостачання у Львові відновлено на 35%

Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА