США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини – Зеленський після зустрічі з Брінк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.

"Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч із послом США Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом. Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в нашій країні. Вдячний за підтримку!" - написав він у понеділок у телеграм-каналі.