Події

17:17 10.10.2022

Кількість постраждалих унаслідок ворожих атак у понеділок збільшилася до 89 осіб - речник Нацполіції

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Кількість постраждалих унаслідок ворожих атак у понеділок збільшилася до 89 осіб - речник Нацполіції

Кількість постраждалих унаслідок ракетного обстрілу в Україні збільшилася до 89 осіб, повідомила речник Національної поліції України Мар'яна Рева.

"На жаль, збільшилась кількість постраждалих. Станом на зараз це 89 людей в Україні", - сказала речник Нацполіції в понеділок в ефірі національного телемарафону.

За її словами, кількість загиблих від ворожих атак - 11. П'ятеро людей, як повідомила Рева, загинули внаслідок ракетних ударів у Києві, четверо - на Дніпропетровщині, ще по одному загиблому у Київській та Полтавській областях.

Раніше з посиланням на голову Нацполіції Ігоря Клименка повідомлялося про 11 загиблих та 87 постраждалих унаслідок ворожих атак на Україну в понеділок.

Теги: #постраждалі #удари

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