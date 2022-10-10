Події

13:30 10.10.2022

Президент Європарламенту: Те, що відбувається в Україні, – це злочин

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Президент Європарламенту: Те, що відбувається в Україні, – це злочин

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола назвала масовані бомбардування українських міст Росією злочином, за який винних буде покарано.

Відповідний допис вона зробила у понеділок на своїй сторінці у твіттері, коментуючи те, що відбувається в Україні.

"Те, що відбувається зараз у Києві, викликає огиду. Це знову показує світові режим, з яким ми стикаємося: той, що націлюється без розбору. Той, що обрушує жах і смерть на дітей. Це злочинно. Їх буде притягнуто до відповідальності. Україна переможе. Європа не відвернеться", - написала Мецола.

 

Теги: #європарламент #мецола

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