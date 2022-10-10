Події

12:41 10.10.2022

Мережа "Київстар" працює, є складнощі з електроживленням

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Мережа "Київстар" працює, є складнощі з електроживленням

Мобільний оператор компанія "Київстар" продовжує роботу, незважаючи на складнощі з електроживленням у різних областях України.

"Київстар" використовує всі технічні можливості, включно з автономним живленням для базових станцій, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів у послугах зв'язку. Сподіваємося на якнайшвидше відновлення стабільного енергопостачання", - написала провідний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Ірина Леліченко на своїй сторінці у фейсбуці.

Оператор також просить абонентів використовувати мобільні телефони виключно за потреби, щоб не перевантажувати канали зв'язку.

Як повідомлялося, інфраструктура АТ "Укртелеком" продовжує роботу із забезпечення зв'язку в країні.

Критична інфраструктура у Хмельницькій, Львівській, Полтавській областях, Харкові та Житомирі забезпечена супутниковим зв'язком.

Теги: #київстар

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