В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об'єктах критичної інфраструктури - голова ОДА
В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об'єктах критичної інфраструктури, повідомляє голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук.
"Офіційно: удари зафіксували по об'єктах критичної інфраструктури в області. Більше інформації згодом", - написала вона у своєму телеграм-каналі в понеділок.
Водночас Онищук закликала жителів області залишатися в укриттях, оскільки є загроза нових ракетних ударів.