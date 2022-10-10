Події

11:39 10.10.2022

В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об'єктах критичної інфраструктури - голова ОДА

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В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об'єктах критичної інфраструктури - голова ОДА

В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об'єктах критичної інфраструктури, повідомляє голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

"Офіційно: удари зафіксували по об'єктах критичної інфраструктури в області. Більше інформації згодом", - написала вона у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Водночас Онищук закликала жителів області залишатися в укриттях, оскільки є загроза нових ракетних ударів.

 

Теги: #івано_франківська_область

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