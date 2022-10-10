Зеленський: У терористів дві мішені – енергооб'єкти та люди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російських терористів дві мішені – енергооб'єкти та люди.

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені. Енергооб'єкти – по всій нашій країні. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час, щоб завдати якнайбільше шкоди", - сказав він у понеділок уранці у відеозверненні.

"Але ми українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо все зруйноване. Можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв у нашій впевненості", - сказав він.

За словами Зеленського, "ворог хоче, щоб ми злякалися, побігли, але бігти можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Працюють рятувальники, ППО. На зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте в укриттях".