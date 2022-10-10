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07:42 10.10.2022

Глава Єврокомісії вирушить із візитом до Естонії

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Глава Єврокомісії вирушить із візитом до Естонії

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає у понеділок Естонію, де зустрінеться з керівництвом республіки та відвідає у місті Нарва прикордонний пункт на естонсько-російському кордоні.

У першій половині дня вона зустрінеться з прем'єр-міністром Каєю Каллас, після чого вони проведуть спільну пресконференцію.

Крім того, відбудеться зустріч голови ЄК із президентом Естонії Аларом Карісом. Фон дер Ляєн відвідає також меморіал жертвам комунізму.

Потім глава Єврокомісії та прем'єр-міністр Естонії на гелікоптері вилетять до прикордонного з Росією міста Нарва, де заплановано відвідування нарвського прикордонного пункту.

Заплановано також відвідування території колишнього радянського індустріального гіганта, бавовняного комбінату "Кренгольмська мануфактура". За даними ЗМІ, він був заснований у 19 столітті предком фон дер Ляєн, після відновлення незалежності приватизований 1995 року шведською компанією Boras Wafer, а 2010 року збанкрутований.

У Нарвській художній резиденції фон дер Ляєн та прем'єр Каллас виступлять на заході, присвяченому естонському плану справедливого переходу.

 

 

Теги: #візит #естонія #ляєн

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