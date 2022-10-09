Події

15:36 09.10.2022

Арахамія у відповідь на заклики глави МО Румунії розпочати мирні переговори з РФ заявив про готовність Києва до переговорів щодо вступу України в НАТО

1 хв читати
Арахамія у відповідь на заклики глави МО Румунії розпочати мирні переговори з РФ заявив про готовність Києва до переговорів щодо вступу України в НАТО

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у відповідь на заяви глави оборонного відомства Румунії Васіле Динку повідомив про готовність Києва до переговорів із західними країнами щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Міністр оборони Румунії закликає країни Заходу до переговорів з Росією заради миру. Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу в НАТО", - написав Арахамія в телеграм-каналі в неділю.

За його словами, це єдина тема, на яку Україна "може вести розмову в цей час, і Росія в цих переговорах зайва".

"Колективна безпека і сильні Збройні Сили України – це єдина гарантія миру на європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу слід спрямувати саме в цьому напрямі", - підсумував він.

Раніше Динку висловив упевненість у необхідності проведення мирних переговорів з РФ.

Як повідомлялося, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України, який передбачає неможливість проведення переговорів з РФ доти, доки її президентом є Володимир Путін. Таке рішення було ухвалено у відповідь на спробу Росії анексувати тимчасово окуповані українські території.

Теги: #нато #арахамія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 08.10.2022
Арахамія про пожежу на Керченському мосту: якщо будувати щось вибухонебезпечне, рано чи пізно воно вибухне

Арахамія про пожежу на Керченському мосту: якщо будувати щось вибухонебезпечне, рано чи пізно воно вибухне

14:55 06.10.2022
Заявкою на вступ до НАТО Україна "дає пас" Альянсу - Зеленський

Заявкою на вступ до НАТО Україна "дає пас" Альянсу - Зеленський

14:41 06.10.2022
НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї - Зеленський

НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї - Зеленський

21:33 05.10.2022
Набуття Україною членства в НАТО посилить Альянс

Набуття Україною членства в НАТО посилить Альянс

20:10 05.10.2022
Зеленський скоординував із генсеком НАТО подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України

Зеленський скоординував із генсеком НАТО подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України

10:18 05.10.2022
Україна доведе процес вступу до НАТО до переможного кінця - Арахамія

Україна доведе процес вступу до НАТО до переможного кінця - Арахамія

19:45 04.10.2022
Генсек НАТО Столтенберг отримав заявку України про вступ до Альянсу

Генсек НАТО Столтенберг отримав заявку України про вступ до Альянсу

13:50 04.10.2022
Обговорення майбутнього членства України в НАТО відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях - Галібаренко

Обговорення майбутнього членства України в НАТО відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях - Галібаренко

21:19 03.10.2022
Членство України в НАТО не повинно залучати Альянс до війни – президент Болгарії

Членство України в НАТО не повинно залучати Альянс до війни – президент Болгарії

15:30 03.10.2022
Процес прийняття України в НАТО має розпочатися незалежно від війни - глава Міноборони Литви

Процес прийняття України в НАТО має розпочатися незалежно від війни - глава Міноборони Литви

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти завдали удару за допомогою БПЛА в Сумській області, одна людина загинула - К.Тимошенко

Голова ОВА повідомив про 7 населених пунктів, повністю контрольованих Україною на Луганщині

До 13-ти збільшилася кількість жертв російської атаки на Запоріжжя, госпіталізовано 60 осіб, розбір завалів триває

Енергодар третю добу без світла, є проблеми з питною водою - мер

Ворог бив по Запоріжжю з районів Мелітополя і Бердянська

ОСТАННЄ

ППО збила кілька повітряних цілей у Кременчуцькому районі - мер

Російські окупанти завдали удару за допомогою БПЛА в Сумській області, одна людина загинула - К.Тимошенко

Голова ОВА повідомив про 7 населених пунктів, повністю контрольованих Україною на Луганщині

Відомо про десятьох поранених дітей унаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на неділю, 6 жовтня в місті загинули 20 осіб

До 13-ти збільшилася кількість жертв російської атаки на Запоріжжя, госпіталізовано 60 осіб, розбір завалів триває

РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною - ГУР

ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км української території на Херсонському напрямку

Енергодар третю добу без світла, є проблеми з питною водою - мер

Ворог бив по Запоріжжю з районів Мелітополя і Бердянська

Кулеба закликав партнерів прискорити надання Україні сучасних систем ППО і ПРО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА