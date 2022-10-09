Арахамія у відповідь на заклики глави МО Румунії розпочати мирні переговори з РФ заявив про готовність Києва до переговорів щодо вступу України в НАТО

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у відповідь на заяви глави оборонного відомства Румунії Васіле Динку повідомив про готовність Києва до переговорів із західними країнами щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Міністр оборони Румунії закликає країни Заходу до переговорів з Росією заради миру. Ми, в свою чергу, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу в НАТО", - написав Арахамія в телеграм-каналі в неділю.

За його словами, це єдина тема, на яку Україна "може вести розмову в цей час, і Росія в цих переговорах зайва".

"Колективна безпека і сильні Збройні Сили України – це єдина гарантія миру на європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу слід спрямувати саме в цьому напрямі", - підсумував він.

Раніше Динку висловив упевненість у необхідності проведення мирних переговорів з РФ.

Як повідомлялося, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України, який передбачає неможливість проведення переговорів з РФ доти, доки її президентом є Володимир Путін. Таке рішення було ухвалено у відповідь на спробу Росії анексувати тимчасово окуповані українські території.