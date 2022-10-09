Майже 70 снарядів за ніч випустили росіяни Марганецькою та Нікопольською громадами Дніпропетровщини

У ніч проти неділі, 9 жовтня, російські окупанти випустили майже 70 снарядів територією Марганецької та Нікопольської громад Дніпропетровської області, без жертв, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Близько 70 смертоносних снарядів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району… Били з "Градів" та важкої артилерії містами і селами Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо люди не постраждали", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, у Нікополі понівечено кілька приватних будинків, паркування, аптека, кілька магазинів, малярську майстерню та агропідприємство. Згоріли три автомобілі, дев'ять побито обстрілом. Обірвано лінію електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджено кілька приватних будинків, сонячну електростанцію, промислове та харчове підприємства.