Події

19:32 08.10.2022

Нобелівську премію миру цього року не треба розглядати як наратив про братні народи - Матвійчук

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Нобелівську премію миру цього року не треба розглядати як наратив про братні народи - Матвійчук

Голова української громадської організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук, яка стала поряд із представниками Росії та Білорусі лауреатом Нобелівської премії миру заявляє, що не варто розцінювати премію цього року як радянський наратив про братні народи.

"Ця премія аж ніяк не про радянський наратив про братні народи, це премія про спільний опір злу", - заявила Матвійчук в ефірі телемарафону в суботу.

Вона вважає, що фінансову складову премії необхідно використати "на добрі справи" в умовах боротьби України проти російської агресії.

"У нас не було можливості порадитися з нашою командою – членами правління, але достеменно відомо, що зараз в Україні величезна кількість потреб, які потрібно закривати грошима. І ми зробимо все, щоб спрямувати ці кошти на добрі справи", - сказала Матвійчук.

У п'ятницю Нобелівську премію миру 2022 року було присуджено білоруському правозахиснику Олесю Біляцькому, правозахисному центру "Меморіал" (РФ), а також українській організації "Центр громадянських свобод".

 

 

Теги: #нобель #премія #позиція

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