Завдані окупантами ввечері в четвер збитки у Миропільській ОТГ вже усунули

Завдані російськими окупантами ввечері в четвер збитки у Миропільській ОТГ, в результаті чого було пошкоджено газові труби та електромережі, вже усунули, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Миропілля. Увечері, 6 жовтня, росіяни вкотре вдарили по мирних місцевих жителях та кінній фермі. Було перебито газові труби та пошкоджено електромережі, вже сьогодні всі усунули", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, два будинки в селі були сильно пошкоджені.

"Але люди відновлюють будинки, першу допомогу з будматеріалів – отримали", - зазначив він.