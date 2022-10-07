Події

14:12 07.10.2022

Порошенко продемонстрував танковий тягач Oshkosh, який перевозитиме танки НАТО для ЗСУ

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П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко у Великій Британії побував на військовому складі, звідки в Україну відправляють чергову партію техніки для ЗСУ, куплену спільно з волонтерами.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності", одна з позицій зазначеної партії – найбільший танковий тягач Oshkosh.

За словами Порошенка, коли Україна отримає танки західного зразка, їх перевозити зможуть лише потужні тягачі. Кошти на одну з таких машин збирали волонтери на день народження п'ятого президента, Фонд Порошенка традиційно подвоїв зібрану суму.

"Як ми й обіцяли – це те, на що я чекав 26 вересня. Дякую Марині та Ірині Геращенко за таку ініціативу. Це те, про що мріють Збройні сили України, – найпотужніший, найбільший у світі й найновіший, який тільки можна знайти на складах довготривалого зберігання, крутий трак Oshkosh", – зазначив нардеп.

Він уточнив, що машина має нульовий пробіг, нова, надійна, з "дуже рідкісним трейлером-причепом".

"І робиться це все для перевезення танків і бронетехніки натовського зразка, вага яких перевищує 60 тонн. Нагадаю: вага радянських танків, які стоять на озброєнні української армії, становить близько 40 тонн. А вже німецькі танки, німецькі САУ – а я сподіваюся, у нас будуть і "Леопарди", і "Абрамси" – вони важать уже понад 60 тон. І поки що їх ніхто не здатен возити", – додав Порошенко.

"Я вірю в те, що НАТО поставить нам танки. Я вірю в те, що вони будуть і американські, і німецькі. І ми робимо все для того, щоб підготуватися", - підсумував п'ятий президент.

 

Теги: #порошенко #зсу #євросолідарність

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