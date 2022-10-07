Лауреатами Нобелівської премії миру 2022 року стали "Центр громадянських свобод" (Україна), Олесь Біляцький (Білорусь), організація "Меморіал" (РФ)

Нобелівську премію миру 2022 року присудили українській організації "Центр громадянських свобод", білоруському правозахисникові Олесю Біляцькому, а також правозахисному центру "Меморіал" (РФ), оголосили в п'ятницю в нобелівському комітеті.

У ньому пояснили, що премію їм вручили за те, "що протягом багатьох років вони просували право критикувати владу та захищати основні права громадян".

"Разом вони демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії", - зазначили в комітеті.

Згідно з пресрелізом комітету кожному лауреатові присудили по третині від суми премії.