Події

08:53 07.10.2022

На Харківщині через обстріли горіли виробниче та складське приміщення, господарські будівлі та гаражі

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На Харківщині через обстріли горіли виробниче та складське приміщення, господарські будівлі та гаражі

 Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 5 пожеж, пов'язаних із веденням бойових дій.

"Пожежі, спричинені влученням ворожих боєприпасів, сталися у Куп'янському (2), Чугуївському (2) та Ізюмському (1) районах області. Горіли господарські будівлі, гаражі, виробниче та складське приміщення", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, близько 18.30 у результаті обстрілу спалахнув виробничий будинок у Куп'янську. Вогонь охопив площу 900 кв.м. На місці події працювали 2 оперативні підрозділи ДСНС. Менш ніж за 2 години, о 20.20, пожежу було ліквідовано.

Крім того, рятувальники 15 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та тричі на аварійно-рятувальні роботи.

Минулої доби у деокупованій Балаклії рятувальники проводили земляні роботи з облаштування траншеї поблизу мосту через річку Сіверський Донець та розбирали аварійні елементи п'ятиповерхової будівлі. В Ізюмі рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали зруйновані будівельні конструкції, забезпечували електроенергією роботу водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям, облаштовували під'їзди до переправи, розчищали дороги до неї від дерев і чагарників.

В Ізюмі та Куп'янську рятувальники постачали населення питною та технічною водою. Загалом, за допомогою цистерн було доставлено близько 33 т води, зокрема, 10 т питної.

Теги: #пожежі #обстріли #харківщина

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