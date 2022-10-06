Зеленський обговорив із адміністратором USAID реалізацію Плану швидкого відновлення України та програми розвитку безпечного простору

Президент України Володимир Зеленський обговорив із адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер реалізацію Плану швидкого відновлення України та деталі програм, розроблених з метою розвитку в Україні безпечного простору, повідомляється на сайті глави Української держави у четвер.

"Сьогодні наша головна мета – підготовка до зими, створення гідних умов для проживання населення на звільнених територіях, якнайшвидше відновлення критичної інфраструктури. Є велике й амбітне, що буде після перемоги України, а є те, що потрібно зараз і де ви зможете нам допомогти", - наголосив Зеленський в ході спілкування з адміністратором USAID.

Президент України вручив Саманті Пауер орден княгині Ольги І ступеня, яким вона була відзначена за вагомий внесок у розвиток міждержавного співробітництва та послідовну та важливу підтримку нашої держави.

Зеленський також подякував їй за виділення Агентством $55 млн для підготовки інфраструктури теплопостачання України до зими в умовах протидії російській агресії, а також високо оцінив рівень економічної та оборонної підтримки Сполучених Штатів України.

"Для нас вкрай важливо мати такого союзника, як США, які є справжнім лідером консолідації міжнародної підтримки України", – сказав президент України.