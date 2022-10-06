Залужний обговорив оперативну обстановку на фронті з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у четвер провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої сторони обговорили оперативну обстановку на лінії фронту.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну та оборонну операції Збройних сил України", - написав Залужний у телеграмі.

Він уточнив, що зараз ситуація "складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом".

"Ми також звірили годинники щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою", - підсумував головком ЗСУ.