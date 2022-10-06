Росія вбиває на полі бою в Україні та на вулицях ваших міст – Зеленський

Росія вбиває на полі бою в Україні та на вулицях європейських міст, заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників саміту Європейської політичної спільноти у Празі.

Як зазначив президент, Україна ніколи не хотіла війни з Росією, не провокувала її та завжди була лідером у мирному врегулюванні.

"І всі ви добре поінформовані про те, скільки всього робила Україна, щоб спробувати переконати Росію жити без війни. Багато хто з вас особисто брав участь у цих спробах і допомагав нам... Але ми маємо визнати очевидне: ми змушені мати справу з державою, яка не хоче миру, яка відповідає на всі пропозиції справжнього миру ракетними ударами, провокуванням штучних криз і глумом", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що всю свою політику Росія підпорядкувала лише одному завданню, а саме веденню війни – проти України, Європи та світу.

"Російські вбивці здійснювали замахи на людей на території різних країн Європи, влаштовували диверсії проти складів зі зброєю, виробництв і тепер уже - проти газогонів, тепер убивають на полі бою в Україні та в містах Європи", - сказав він.

При цьому, зазначив він, Росія використовує все від продовольчої кризи до радіаційного шантажу, від дестабілізації енергоринків до ядерного шантажу – все для того, щоб зламати єдність союзників, залякати народи та змусити мільйони людей боятися – і на основі цього страху поступатися.

Крім того, додав Зеленський, Росія намагається перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу, знищивши спільний європейський простір співпраці та розвитку, корумпує мільярдами, які заробляють на торгівлі енергоресурсами. Вона також намагається зафіксувати кожну небезпеку та кожен прояв нестабільності, які вже створила.

"Це російська формула війни… І кожен із цих елементів – антиєвропейський. Усі вони спрямовані проти Європи. Україна – це тільки перше поле бою, куди вийшла ця держава. І саме в Україні треба її перемогти".