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16:55 06.10.2022

Рада надала нацгвардійцям права здійснювати розмінування

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Рада надала нацгвардійцям права здійснювати розмінування

Верховна Рада закріпила в обов'язках бійців Національної гвардії України (НГУ) можливість виконувати роботи з розмінування, зокрема під час війни.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7673 загалом підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України військові частини та підрозділи Нацгвардії беруть безпосередню участь у бойових діях, а перед їх початком та під час ведення систематично виникає необхідність у виконанні робіт із розмінування об'єктів та інфраструктури, знищення непридатних до подальшого використання або нерозірваних боєприпасів.

Крім того, в мирний час частини та підрозділи Нацгвардії проводять заходи щодо бойової та спеціальної підготовки, що призводить до появи на територіях стрільб і полігонів нерозірваних боєприпасів.

Отже, виникає необхідність у законодавчому врегулюванні питання здійснення Нацгвардією заходів щодо розмінування.

У зв'язку з цим ч.1 ст.12 закону "Про Національну гвардію України" було доповнено новою нормою, спрямованою на покращення якості виконання завдань, покладених на це військове формування.

Доповнення стосується можливості для Нацгвардії виконувати роботи з розмінування вибухонебезпечних предметів на територіях, наданих для розміщення та постійної діяльності органів військового управління, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Нацгвардії, зокрема під час дії режиму воєнного стану.

Теги: #нацгвардія #розмінування #законопроєкт

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