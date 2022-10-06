Події

15:39 06.10.2022

UNITED24 та "Метінвест" Ахметова реалізують браслети зі сталі "Азовсталі", кошти спрямують на купівлю дронів для ЗСУ

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Фандрейзингова платформа UNITED24 і гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова в рамках проєкту "Символ незламності. Азовсталь" створили лімітовану серію браслетів із використанням довоєнної партії сталі легендарного маріупольського комбінату-фортеці. 100% коштів від продажу браслетів підуть на проєкт "Армія дронів" для Збройних сил України.

Згідно з пресрелізом компанії, кожен браслет містить 5 грамів сталі з останньої партії, виготовленої на "Азовсталі" до 24 лютого. Після початку повномасштабної агресії РФ "Азовсталь" із комбінату перетворився на фортецю, що стала останньою лінією оборони ЗСУ у місті.

Усі гроші від продажу браслетів зі сталі "Азовсталі" підуть на проєкт "Армія дронів" - це комплексна програма фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, яка передбачає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

Дизайн браслетів із вигравіруваним гербом України розробив ювелірний дім SOVA. Вартість браслета - 1500 гривень. Його доставку по всій території України власним коштом здійснює партнер проєкту - "Нова пошта". Дізнатися більше про браслети та замовити їх можна на сайті: https://u24.gov.ua/azovstal

Презентація браслетів відбулася у Києві 6 жовтня.

Теги: #азовсталь #браслети #метінвест

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