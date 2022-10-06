Потрібне чітке та принципове засудження РФ за анексію територій України, суворі санкції, щоб це відрізнялося від 2014 р. - Зеленський

На міжнародних майданчиках потрібно чітке та принципове засудження Росії за спробу анексії територій України, суворі санкції, щоб це відрізнялося від того, що було у 2014 році, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку в австралійському Інституті Лоуі.

У своєму відеозверненні глава держави зазначив, що оголошена 30 вересня російським президентом анексія Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України - це нова спроба Росії повторити 2014 рік, а саме анексію Криму.

"Росія намагається поставити міжнародне співтовариство наразі у такі умови, щоб реакція на черговий російський злочин проти міжнародного права не відповідала його тяжкості так само, як тоді, як із Кримом. У 2014-му ми не побачили, наприклад, справді суворих санкцій проти Росії. Вона не була покарана за цей злочин. Тоді було дуже сильне бажання у багатьох у світі заплющити очі на анексію, вважати війну просто "кризою" і продовжувати відносини з Росією", - заявив Зеленський.

Він наголосив: "коли злочинець не отримує належного покарання за скоєний злочин, він сприймає це як дозвіл на подальші злочинні дії. "Вони слабкі", - так реагує агресор, коли не відчуває відповіді".

При цьому, зазначив Зеленський, Путін обрав символічну дату для початку нової спроби анексії території України - 30 вересня.

"Саме в цей день, 84 роки тому, інший агресор, але такий схожий на цього, домігся підписання Мюнхенської угоди. Теж - щоб анексувати чужу землю. Наразі ми частіше згадуємо цю угоду під назвою "Мюнхенська змова" і вважаємо її взірцем політичного цинізму та фатальної помилки. Помилка, яка коштувала людству десятків мільйонів життів. Але після підписання "Мюнхена" звучали не такі оцінки. Навіть говорили, що ця угода дасть мир тодішньому поколінню...", - сказав президент.

За його словами, наразі у різних країнах знову звучить теза про те, що нібито можна просто погодитися, що агресор щось вкрав і що, нібито, не варто суворо реагувати на спробу анексії.

"Але в цій тезі звучить ні що інше, як 2014-й - помилки тодішніх лідерів. У ній звучить не що інше, як і 1938 рік. У ній звучить лише те, що злочинець може залишитися безкарним. А, отже, зі спокусою продовжувати. Будьте певні: керівник Росії наразі уважно аналізує реакцію світу на влаштовані ним псевдореферендуми на українській землі та оголошення про анексію нашої території. Що саме його цікавить? Дуже просто: його цікавить, чи є в нього потенціал для ескалації", - заявив Зеленський.

"Якщо реакція світу наразі буде слабкою, Росія придумає якусь нову ескалацію", - додав він, зазначивши, що спектр злочинних дій РФ дуже широкий: ракетний терор, масові вбивства, злочинні депортації, радіаційний шантаж, продовольча та енергетична криза тощо.

"Сила потрібна, щоб нарешті поставити крапку в агресії, у спроможності агресора до ескалації. На міжнародних майданчиках потрібен чіткий і принциповий осуд Росії за спробу анексії української території, щоб це дуже відрізнялося від того, що було в 2014 році", - заявив президент.

Також, наголосив він, на рівні держав та союзів держав потрібні нові й суворі санкції проти Росії, щоб і цим теж ситуація сильно відрізнялася з 2014 року. На рівні співпраці з Україною потрібні чергові та показові пакети підтримки, насамперед оборонної та фінансової, щоб агресор бачив, що його злочинні дії лише ускладнюють ситуацію для нього.

У такий спосіб, упевнений Зеленський, з'являється історична можливість створити прецедент покарання та запобігання агресіям у майбутньому.

Він зазначив, що наступного тижня на розгляд Генеральної Асамблеї ООН буде внесено резолюцію про невизнання та засудження чергової спроби анексії Росією українських територій.

"Я прошу вас, я прошу Австралію застосувати весь свій вплив, щоб переконати більшу кількість держав не залишатися нейтральними та проголосувати за міжнародне право і проти російської анексії", - звернувся президент.

Глава держави також наголосив: чим більше зброї та боєприпасів отримає Україна (артилерії, БПЛА, засобів протиповітряної оборони, протитанкової та протикорабельної зброї), тим відчутнішою для Росії буде відповідальність за порушення міжнародного права та менший простір для ескалації. При цьому він подякував Австралії за надані "Бушмастери".

Він також закликав австралійську сторону посилити санкції проти Росії так, щоб "їхня ціна за проведення псевдореферендумів була відчутною, а наслідки - сильними".