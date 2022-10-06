ЗСУ абсолютно готові до зими в плані забезпечення обмундируванням - глава Міноборони

Збройні сили України абсолютно готові до зими в плані забезпечення обмундируванням, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми абсолютно готові. Я хочу одразу сказати, як кажуть в армії: "Відставити зраду". У нас на сьогодні вже на складах Командування сил логістики більше, ніж потрібно для забезпечення всіх, хто перебуває на першій лінії фронту, а це, я нагадаю, 1200 км", - сказав Резніков на пресконференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни" в четвер.

За його словами, всі заявки, які подавали військові частини починаючи з кінця серпня-вересня, задовольняють. Резніков додав, що дійсно спочатку забезпечують усю першу й нульову лінії.

"Контрактів, укладених Міністерством оборони, є стільки, скільки подав Генеральний штаб, - це трохи менше ніж мільйон з метою покласти на резерв на склади", - наголосив Резніков.

Крім того, також залишається зимова форма з минулого року, зазначив він.

"Протягом двох тижнів ми повністю закриємо всю критичну потребу Збройних сил з точки зору, що ніхто не буде в окопах без термобілизни, флісу, куртки, шапки, взуття тощо. А далі, до кінця жовтня і початку листопада, закриється повністю все. Тому жодних підстав хвилюватися і говорити, що чогось не буде, абсолютно немає. Ми чітко справляємося з планом літньої лінійки, і зимової, і ще покласти на склад", - зазначив Резніков.