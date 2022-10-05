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21:22 05.10.2022

Українців, які намагалися виїхати з РФ до Естонії, відвезли у невідомому напрямку – глава МЗС Естонії

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Українців, які намагалися виїхати з РФ до Естонії, відвезли у невідомому напрямку – глава МЗС Естонії

Українських біженців, які намагалися виїхати з окупованих районів через територію РФ до Естонії і зібралися біля південно-східного кордону Естонії з російського боку, зібрали і відвезли в невідомому напрямку на вантажних автомобілях, повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

"Раніше на кордоні чекали трохи більше тисячі людей, а сьогодні їх там уже немає - їх посадили на вантажівки і відвезли... Ми не знаємо, куди їх відвезли. Департамент поліції та прикордонної охорони наразі працює над отриманням цієї інформації", - сказав Ляенеметс у середу у передачі "Uudis+" на радіостанції Vikerraadio.

Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) намагається отримати більше інформації щодо подальшої долі українців. За словами міністра, PPA використовує безпілотники, щоб з'ясувати, чи не направляє російська влада цих людей кудись у зелену прикордонну смугу, як це робила Білорусь минулого року на кордоні з Литвою та Латвією.

"Тисяча людей уже досить багато, але ми до цього готові", - підтвердив міністр внутрішніх справ, додавши, що PPA щойно відпрацьовував подібні ситуації.

У повідомленні наголошується, що коли українці перебували ще біля кордону Естонії, російська влада перешкоджала їхньому виїзду до Естонії, затягуючи прикордонні процедури. В результаті біля південно-східного кордону Естонії було створено чергу, в якій люди чекали перетину кордону по кілька діб.

Ляенеметс визнав, що Естонія може лише робити припущення про реальні причини такої ситуації. "Напевно, наказ все це зробити прийшов зверху", - сказав він.

Міністр наголосив, що незаконним перетинам кордону мають запобігти у будь-якому випадку, і в рамках підготовки до цього нещодавно було також прийнято відповідні поправки до закону. "Це означає, що там буде поставлено реальний фізичний бар'єр, туди вийдуть люди (прикордонники – ред.), тобто цих людей фізично не пропускатимуть. І якщо там будуть ті, хто хоче подати клопотання про надання притулку, то у цьому випадку можна або сказати їм йти на прикордонний перехід, або створити там якийсь тимчасовий пункт, де можна проводити процедури", - пояснив він.

Ляенеметс сказав, що якщо РФ масово направлятиме людей на незаконний перетин кордону, то Естонія не зможе виходити з того, що всі ці люди є українськими біженцями: "Звичайно, в цей натовп будуть поміщені і всі інші, а також громадяни Російської Федерації, і всілякі агенти та інші люди".

За словами міністра, Естонія встановила зв'язок з українським посольством, щоб перевіряти біографії людей, що прибувають. з'ясовувати, чи є вони тими, за кого себе видають.

Ляенеметс зазначив, що зараз Естонія впускає людей навіть з копією українського паспорта, але оскільки РФ має можливості для виготовлення підробок, то на кордоні є люди, які розмовляють з прибулими і намагаються виявити тих, хто бреше про своє походження і мотивацію.

Як повідомлялося, станом на початок вересня в Естонії було 51,5 тис.

 

Теги: #рф #українці #кордон #біженці #естонія

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