Події

13:56 05.10.2022

Посольство Японії відновило роботу в Києві

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Посольство Японії відновило роботу в Києві

Посольство Японії в Україні офіційно відновило роботу в Києві.

"Ми повернулися і готові працювати разом з Україною заради перемоги! В середу, 5 жовтня, посольство Японії в Україні офіційно відновило роботу в Києві. Японія і надалі посилюватиме співпрацю між Україною та Японією і допомогу для відновлення та відбудови України. Японія разом з Україною!" - йдеться у повідомленні на сторінці посольства у твіттері в середу.

Наголошується, що консульський відділ посольства, як і раніше, зачинений.

 

Теги: #посольство #японія

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