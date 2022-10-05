Українські військовослужбовці збили російський безпілотник у районі Очакова – ПК "Південь"

У середу, 5 жовтня, українські військовослужбовці збили над морем у районі Очакова російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, повідомляє Повітряне командування "Південь".

"5 жовтня, близько 11.30, над морем біля Очакова під час спроби проведення повітряної розвідки силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно, "Орлан-10", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.