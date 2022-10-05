Події

13:43 05.10.2022

Українські військовослужбовці збили російський безпілотник у районі Очакова – ПК "Південь"

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Українські військовослужбовці збили російський безпілотник у районі Очакова – ПК "Південь"

У середу, 5 жовтня, українські військовослужбовці збили над морем у районі Очакова російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, повідомляє Повітряне командування "Південь".

"5 жовтня, близько 11.30, над морем біля Очакова під час спроби проведення повітряної розвідки силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно, "Орлан-10", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

 

Теги: #бпла #ок_південь

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