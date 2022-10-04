Зеленський обговорив із лідером партії "Брати Італії" Мелоні подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером італійської політичної сили "Брати Італії" Джорджею Мелоні.

"Під час розмови наголосили на необхідності продовжувати всебічну підтримку України після формування нового італійського уряду. Обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема посилення 8-го санкційного пакету ЄС і заборону видачі державами ЄС туристичних віз для громадян Росії", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба глави держави, основними темами переговорів стали поступовий розвиток українсько-італійських відносин, допомога Україні з боку Італії та необхідність жорсткої реакції міжнародної спільноти на нові злочинні дії російського агресора проти суверенітету та територіальної цілісності української держави.

"Рішення Росії щодо чергової спроби анексії частини території України є нікчемними і не змінюють реальності. Не можна допустити повторення кримського сценарію. Територіальна цілісність України має бути і буде відновлена", - наголосив президент.

Було обговорено заходи реагування на нещодавні злочинні дії Росії на багатосторонньому рівні, зокрема, в рамках ООН та інших ключових міжнародних майданчиків. У цьому контексті Зеленський також наголосив на необхідності запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Крім того, президент поінформував співрозмовницю про ухвалене рішення подати офіційну заявку на членство України в НАТО та очікування проходження Україною шляху до Альянсу за прискореною процедурою.

"Ще до членства в НАТО Україна має отримати чіткі та юридично зобов'язуючі гарантії колективної безпеки", – зазначив він.

У цьому контексті він високо оцінив готовність італійської сторони приєднатися до цього процесу.

Зеленський запросив голову майбутнього уряду Італії відвідати Україну з візитом.