Події

20:11 04.10.2022

Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі $625 млн

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Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі $625 млн

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок повідомив про виділення нового пакета військової допомоги для України у розмірі $625 млн, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки потрібно, включно з наданням сьогодні нового пакета допомоги в сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який включає додаткову зброю та обладнання, зокрема HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку", - йдеться у повідомленні.

Далі буде

Теги: #сша #україна #допомога

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