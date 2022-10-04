Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому у Харківській області, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти у вівторок уранці близько 6:30 завдали ракетного удару по раніше звільненому смт Шевченкове Куп'янського району Харківської області.

"Пошкоджень дістали будинки мирних жителів. Попередньо встановлено, що ворог обстріляв Шевченкове ракетами С-300. Прокурори спільно зі слідчими поліції провели огляд місць руйнувань та вилучили докази російської агресії, щоб надалі всі винні були покарані", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).