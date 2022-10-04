Події

12:57 04.10.2022

Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому у Харківській області, пошкоджено житлові будинки

1 хв читати
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому у Харківській області, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти у вівторок уранці близько 6:30 завдали ракетного удару по раніше звільненому смт Шевченкове Куп'янського району Харківської області.

"Пошкоджень дістали будинки мирних жителів. Попередньо встановлено, що ворог обстріляв Шевченкове ракетами С-300. Прокурори спільно зі слідчими поліції провели огляд місць руйнувань та вилучили докази російської агресії, щоб надалі всі винні були покарані", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #удар #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 04.10.2022
За тиждень до деокупованих населених пунктів на Харківщині було направлено понад 300 тонн гуманітарної допомоги

За тиждень до деокупованих населених пунктів на Харківщині було направлено понад 300 тонн гуманітарної допомоги

15:26 04.10.2022
Звільнено села Богуславка та Борівська Андріївка у Харківській області - Борівська селищна рада

Звільнено села Богуславка та Борівська Андріївка у Харківській області - Борівська селищна рада

11:30 04.10.2022
Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

10:01 04.10.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, двоє людей поранені

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, двоє людей поранені

09:58 04.10.2022
Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

09:40 04.10.2022
Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

18:40 03.10.2022
Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу на Харківщині, загинув лікар, поранено медсестру - Синєгубов

Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу на Харківщині, загинув лікар, поранено медсестру - Синєгубов

16:03 03.10.2022
Борова Харківської області та більша частина громади під контролем ЗСУ

Борова Харківської області та більша частина громади під контролем ЗСУ

14:16 03.10.2022
За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

11:14 03.10.2022
Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про нікчемність актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України

ЗСУ звільнили від окупації смт Велика Олександрівка на Херсонщині – депутат облради

Звільнено села Богуславка та Борівська Андріївка у Харківській області - Борівська селищна рада

Село Давидів Брід Херсонської області звільнено від окупації - військовослужбовці

Солдати РФ масово здаються в полон – українська розвідка

ОСТАННЄ

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський підписав указ про нікчемність актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України

Україна й надалі матиме експертну й технологічну підтримку Франції у питаннях фіксації воєнних злочинів РФ – Офіс генпрокурора

ЗСУ звільнили від окупації смт Велика Олександрівка на Херсонщині – депутат облради

СБУ встановила ще 12 правоохоронців-перевертнів, які займаються репресіями на тимчасово окупованих територіях

Село Давидів Брід Херсонської області звільнено від окупації - військовослужбовці

Лауреатами Нобелівської премії 2022 року з фізики стали Алан Аспе (Франція), Джон Клаузер (США) та Антон Цайлінгер (Австрія)

Обговорення майбутнього членства України в НАТО відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях - Галібаренко

IFC та ЄС виділять EUR25 млн українським містам на модернізацію житла для ВПО

Солдати РФ масово здаються в полон – українська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА